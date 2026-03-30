Aprile i concerti da non perdere a Torino | Annalisa Gianni Morandi Blanco e Elisa

Ad aprile a Torino sono in programma numerosi concerti, tra cui quelli di artisti come Annalisa, Gianni Morandi, Blanco e Elisa. Gli eventi si terranno in diverse location, tra cui le Ogr e l'Inalpi Arena. Tra le altre esibizioni, ci saranno anche appuntamenti dei Subsonica e altri artisti, con serate dedicate alla musica dal vivo che coinvolgeranno il pubblico della città.

Dai Subsonica alle Ogr, fino a Elisa e Annalisa all'Inalpi Arena. Ad aprile a Torino ci saranno moltissimi concerti da non perdere che regaleranno nuove serate indimenticabili ai fan della musica dal vivo. Quelli della band torinese Subsonica per i 30 anni di carriera, si annunciano speciali con tanto di scaletta differente per ogni serata per riuscire a riproporre i tre decenni della storia del gruppo in "Cieli su Torino 96-26". Domenica 12 aprile l'Inalpi Arena ospiterà una delle due date italiane del tour europeo di Tame Impala, il visionario progetto musicale del polistrumentista australiano Kevin Parker che si ispira alla cultura rave australiana. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Aprile, i concerti da non perdere a Torino: Annalisa, Gianni Morandi, Blanco e Elisa Articoli correlati Tutti i concerti della primavera 2026 a Bologna: da Nek a Ermal Meta, da Gianni Morandi a GiorgiaUn ricco pacchetto di concerti e show dal vivo sotto le Torri accompagnerà tutta la primavera, in attesa dei grandi eventi in programma... Leggi anche: I concerti da non perdere a Torino a gennaio, febbraio e marzo 2026