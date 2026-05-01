Europei Taekwondo 2026 l’Italia pronta a Monaco | azzurri al via tra senior e para

Dal 11 al 14 maggio a Monaco di Baviera si svolgeranno gli Europei di Taekwondo, una competizione G4 a cui parteciperanno sia atleti senior sia atleti para. La rappresentativa italiana si presenterà con una squadra completa, pronta a confrontarsi con le altre nazionali del continente. La manifestazione vedrà in gara numerosi praticanti provenienti da diversi paesi europei.

Dall’11 al 14 maggio a Monaco di Baviera la rassegna continentale G4: squadra completa per l’Italia, tra conferme e ambizioni nel ranking mondiale La Nazionale italiana di Taekwondo si prepara a scendere in gara ai Campionati Europei Senior 2026, in programma a Monaco di Baviera dall’11 al 14 maggio. Si tratta di uno degli eventi più rilevanti del calendario continentale, con validità G4 per il ranking mondiale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store.🔗 Leggi su Sportface.it

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