Europei di lotta 2026 l’Italia pronta a Tirana con 11 azzurri a caccia di medaglie

Dal 20 al 26 aprile si svolgeranno in Albania i campionati europei di lotta seniores, con la partecipazione di undici atleti italiani. La competizione si tiene a Tirana e rappresenta l’appuntamento principale per le nazionali europee di questa disciplina. Gli atleti italiani si preparano a competere con l’obiettivo di ottenere medaglie, confermando i risultati ottenuti nelle edizioni precedenti.

Dal 20 al 26 aprile la rassegna continentale seniores in Albania: obiettivo confermare i risultati delle ultime edizioni. Riflettori puntati su Tirana dove, dal 20 al 26 aprile, si svolgeranno i Campionati Europei Seniores di Lotta. Le gare andranno in scena nella Sports Hall Feti Borova, all’interno dell’Olympic Park, con i migliori interpreti continentali delle tre discipline olimpiche: Greco-Romana, Lotta Femminile e Stile Libero. L’Italia si presenta con una delegazione competitiva, determinata a confermare i buoni risultati ottenuti nelle ultime edizioni. Nel 2025, a Bratislava, arrivò infatti il bronzo di Aurora Russo nei 59 kg e il quinto posto di Enrica Rinaldi nei 76 kg.🔗 Leggi su Sportface.it

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