Nottingham Forest-Aston Villa Europa League 30-04-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Gol ed emozioni al City Ground

Giovedì sera al City Ground si disputa la partita di andata della semifinale di Europa League tra Nottingham Forest e Aston Villa. Si tratta di un derby inglese che promette emozioni e gol, con le formazioni ufficiali già annunciate e le quote dei bookmaker disponibili. La sfida tra le due squadre si svolge alle ore 21:00 e rappresenta uno degli eventi principali di questa fase della competizione europea.