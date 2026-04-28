Nottingham Forest-Aston Villa Europa League 30-04-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Gol ed emozioni al City Ground
Giovedì sera al City Ground si disputa la partita di andata della semifinale di Europa League tra Nottingham Forest e Aston Villa. Si tratta di un derby inglese che promette emozioni e gol, con le formazioni ufficiali già annunciate e le quote dei bookmaker disponibili. La sfida tra le due squadre si svolge alle ore 21:00 e rappresenta uno degli eventi principali di questa fase della competizione europea.
Una delle due semifinali di Europa League e il derby inglese tra Nottingham Forest e Aston Villa. La gara di andata si gioca giovedì sera in casa dei Tricky Trees, ovvero al City Ground. Il Nottingham arriva a questo appuntamento con grande entusiasmo dopo aver battuto i portoghesi del Porto ai quarti, pareggiando l’andata al. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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