Europa League l' assurdo fallo di mano di Digne in Nottingham Forest-Aston Villa

Da gazzetta.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita di andata delle semifinali di Europa League tra Nottingham Forest e Aston Villa, si è verificato un episodio che ha attirato l’attenzione: al 67’, Lucas Digne, ex difensore della Roma, ha toccato con le mani la palla in area di rigore, respingendola evidentemente. L’episodio si è verificato in un momento chiave dell’incontro, suscitando discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Lucas Digne, ma che combini? Al 67’ di Nottingham Forest-Aston Villa, semifinale di andata di Europa League, l'ex difensore della Roma si è reso protagonista di un fallo in area di rigore piuttosto evidente, respingendo con le mani la palla. Il gesto non è passato inosservato agli occhi del Var: Wood ha poi trasformato il rigore che ha trascina il Forest alla vittoria.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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