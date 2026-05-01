Europa League l' assurdo fallo di mano di Digne in Nottingham Forest-Aston Villa

Durante la partita di andata delle semifinali di Europa League tra Nottingham Forest e Aston Villa, si è verificato un episodio che ha attirato l’attenzione: al 67’, Lucas Digne, ex difensore della Roma, ha toccato con le mani la palla in area di rigore, respingendola evidentemente. L’episodio si è verificato in un momento chiave dell’incontro, suscitando discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Lucas Digne, ma che combini? Al 67’ di Nottingham Forest-Aston Villa, semifinale di andata di Europa League, l'ex difensore della Roma si è reso protagonista di un fallo in area di rigore piuttosto evidente, respingendo con le mani la palla. Il gesto non è passato inosservato agli occhi del Var: Wood ha poi trasformato il rigore che ha trascina il Forest alla vittoria.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Europa League, l'assurdo fallo di mano di Digne in Nottingham Forest-Aston Villa Notizie correlate Europa League, Nottingham Forest-Aston Villa 1-0: gol e highlightsLucas Digne, ma che combini? Al 67’ di Nottingham Forest-Aston Villa, semifinale di andata di Europa League, l'ex difensore della Roma si è reso... Nottingham Forest-Aston Villa: confermate le formazioni per la semifinale di Europa League2026-04-30 19:49:00 Il web non parla d’altro: Nottingham Forest e Aston Villa si incontrano per una semifinale di Europa League tutta inglese, con... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Europa League, il Nottingham Forest batte l'Aston Villa e sogna. Il Braga vince 2-1 contro il Friburgo; Perth Glory - Brisbane Roar FC Video correlati: Live Calcio Aggiornamenti; Capello, l'assurdo paragone Olise-Politano durante Psg-Bayern e la frecciatina a Kvara scatenano la bufera social; Champions: Arteta contro il Var 'assurdo annullare il rigore concesso'. La serata nera di Fernandes del Porto in Europa League: autogol assurdo e infortunio in 6 minutiL'andata dei quarti di Europa League del Porto con il Nottingham Forest si è trasformata in un incubo sportivo per Martim Fernandes, giovane difensore dei lusitani che è stato protagonista, suo ... fanpage.it Europa League, quali squadre si sono qualificate in semifinale e il programma completo. Tutti i dettagliConferenza stampa Spalletti pre Juve Genoa: «Milik e Vlahovic possono giocare insieme. Il mio rinnovo? La priorità è la partita. Sulla Nazionale dico questo…» – VIDEO Infortuni più assurdi nella stori ... calcionews24.com Europa League: un rigore di Wood decide il derby inglese, Dorgeles dà in extremis la vittoria al Braga x.com «Dovevamo sfruttare meglio le nostre occasioni, ma ora sappiamo cosa ci aspetta al ritorno», ha commentato Wood dopo la partita. Semifinali di Europa e Conference League ancora tutte da decidere, con le squadre che si preparano a giocarsi tutto nei match - facebook.com facebook