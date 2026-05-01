Europa League Braga-Friburgo 2-1 | gol e highlights

Nel match di Europa League, il Braga ha battuto il Friburgo per 2-1 all’Estadio Municipal de Braga. Nel primo tempo, sono andati in rete Tiknaz e Vincenzo Grifo. Durante la ripresa, Atubolu ha parato un rigore a Zalazar, ma il risultato è rimasto invariato fino alla fine.