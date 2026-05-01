Europa League Braga-Friburgo 2-1 | gol e highlights
Nel match di Europa League, il Braga ha battuto il Friburgo per 2-1 all’Estadio Municipal de Braga. Nel primo tempo, sono andati in rete Tiknaz e Vincenzo Grifo. Durante la ripresa, Atubolu ha parato un rigore a Zalazar, ma il risultato è rimasto invariato fino alla fine.
Finisce 2-1 all’Estadio Municipal de Braga. A segno Tiknaz e Vincenzo Grifo nel primo tempo, mentre Atubolu para un rigore a Zalazar. Nel secondo tempo Dorgeles, subentrato al 26esimo per via dell’infortunio del capitano Ricardo Horta, diventa l’eroe della serata, segnando il gol-vittoria nel recupero. Guarda gli highilights.🔗 Leggi su Gazzetta.it
Braga-Friburgo 2-1: gol e highlights | Europa League
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«Dovevamo sfruttare meglio le nostre occasioni, ma ora sappiamo cosa ci aspetta al ritorno», ha commentato Wood dopo la partita. Semifinali di Europa e Conference League ancora tutte da decidere, con le squadre che si preparano a giocarsi tutto nei match - facebook.com facebook