Europa League Braga-Friburgo 2-1 | gol e highlights

Da gazzetta.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match di Europa League, il Braga ha battuto il Friburgo per 2-1 all’Estadio Municipal de Braga. Nel primo tempo, sono andati in rete Tiknaz e Vincenzo Grifo. Durante la ripresa, Atubolu ha parato un rigore a Zalazar, ma il risultato è rimasto invariato fino alla fine.

Finisce 2-1 all’Estadio Municipal de Braga. A segno Tiknaz e Vincenzo Grifo nel primo tempo, mentre Atubolu para un rigore a Zalazar. Nel secondo tempo Dorgeles, subentrato al 26esimo per via dell’infortunio del capitano Ricardo Horta, diventa l’eroe della serata, segnando il gol-vittoria nel recupero. Guarda gli highilights.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Braga-Friburgo 2-1: gol e highlights | Europa League

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