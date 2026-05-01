L’economia europea si trova in una fase di stagflazione, con la crescita che si ferma o rallenta significativamente e i prezzi in aumento, influenzando anche l’Italia, che ha registrato un incremento dei costi nel mese di aprile. Nel frattempo, in alcune città europee come Parigi, il settore economico mostra segnali di stasi, con il tasso di crescita che si avvicina allo zero. La crisi nel Golfo ha contribuito a far salire i prezzi di materie prime e carburanti.

Non accontentatevi del «mala tempora currunt», perché ora «sed peiora parantur». Non bisogna essere il mago Otelma per accorgersi che non c’è da stare allegri se il petrolio e il gas sono raddoppiati, se la Cina ci invade con prodotti in dumping perché è in iperproduzione e se la guerra dei dazi blocca la nostra merce alle frontiere. Che i tempi sono pessimi lo sanno tutti tranne la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, convinta che giocando con i carri armatini e rafforzando il Green deal ci si salva. Ha detto: «Non ci sono le condizioni per sospendere il Patto di stabilità». Al massimo due aiutini di Stato. E, mentre studia un piano per rinchiuderci in casa, mandarci a piedi e bloccarci i condizionatori causa mancanza di energia, risponde: «Non siamo ai tempi del Covid».🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Europa in stagflazione, Ursula fa la nanna

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