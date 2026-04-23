A aprile, l’indice PMI europeo si è attestato a 48,6, segnando una diminuzione rispetto ai mesi precedenti e interrompendo la crescita del settore privato. La contrazione indica una fase di rallentamento dell’attività economica in tutta Europa, mentre le pressioni inflazionistiche e le politiche monetarie restrittive continuano a influenzare il mercato. La situazione si riflette anche nel crollo delle piccole e medie imprese, che si trovano ad affrontare una fase di difficoltà crescente.

? Cosa sapere L'indice PMI europeo scende al 48,6 ad aprile interrompendo la crescita del settore privato.. La stagflazione in Germania e Francia mette la BCE di fronte al dilemma tassi-recessione.. L’indice PMI composito europeo è precipitato al 48,6 di aprile, interrompendo un ciclo di espansione durato 15 mesi e segnalando una contrazione del settore privato che ha sorpreso gli analisti, i quali prevedevano invece un valore superiore alla soglia critica di 50. Il quadro economico dell’area euro mostra segnali di forte sofferenza a causa di una combinazione letale tra crescita ferma e prezzi in ascesa. I dati indicano che le imprese stanno aumentando i listini con una velocità non vista negli ultimi 37 mesi, mentre i costi dei materiali d’ingresso hanno subito l’impennata più marcata dalla fine del 2022.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Europa in crisi: PMI crolla e la stagflazione mette in ginocchio la BCE

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