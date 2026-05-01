Etra ok al bilancio 2025 | investimenti record da 94,7 milioni

L'assemblea dei sindaci di Etra ha approvato il bilancio 2025 durante una riunione a Cittadella. Il documento prevede investimenti complessivi di 94,7 milioni di euro, segnando un record per la società. La decisione riguarda le risorse destinate a progetti e interventi previsti nel prossimo anno. La riunione ha coinvolto i rappresentanti delle amministrazioni locali, che hanno dato l’ok alla pianificazione finanziaria.

? Cosa sapere L'assemblea dei sindaci di Etra approva a Cittadella il bilancio 2025 con 94,7 milioni investiti.. Il reinvestimento degli utili garantisce la distrettualizzazione della rete idrica al 95% per territorio.. L’assemblea dei sindaci di Etra SpA ha dato il via libera all’unanimità al bilancio 2025 a Cittadella il 30 aprile, confermando una strategia basata su investimenti record che hanno toccato i 94,7 milioni di euro. Questa cifra, che si traduce in circa 162 euro per ogni singolo utente servito dalla multiutility, segna un punto di svolta per la società benefit. Durante l’incontro societario, i soci hanno deciso di mantenere gli utili all’interno dell’azienda per alimentare ulteriormente il piano di crescita infrastrutturale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Etra, ok al bilancio 2025: investimenti record da 94,7 milioni Notizie correlate Bilancio Comune di Bologna 2025: avanzo da 70 milioni e record di investimentiIl rendiconto si chiude con conti solidi: crescono entrate e spese per sociale e scuola, mentre il 2025 segna l’anno chiave degli investimenti legati... Magis, bilancio 2025 da record e investimenti per la transizioneIl consiglio di amministrazione di Magis ha approvato i risultati consolidati al 31 dicembre 2025, confermando una fase di espansione per la...