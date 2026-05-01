Et voilà il teatro! Dalla riflessione alle commedie

Tra i prossimi spettacoli in scena, ci sono diverse rappresentazioni in programma nei prossimi giorni. Al teatro ’Manzoni’, si terrà una commedia scritta da David Mamet, interpretata dall’attore e regista Luca Barbareschi, dal 4 al 17. La regia è affidata a Chiara Noschese. La proposta teatrale include anche altre produzioni che arriveranno nelle sale nelle settimane successive.

Voglia di teatro? Ecco alcuni tra i tanti spettacoli in programma nei prossimi giorni. Luca Barbareschi sarà al ’Manzoni’ dal 4 al 17 con la commedia ’November’, scritta da David Mamet con la regia di Chiara Noschese. ’November’ è una macchina comica perfetta, in due atti, con cambi di ritmo continui e ripartenze spiazzanti. Sempre al Manzoni il 9 alle 15 la casa delle storie presenta ’Cappuccetto Rosso’, una fiaba di vita e di rinnovamento. Un atteso ritorno all’Elfo Puccini: Liv Ferracchiati porta in scena dal 12 al 17 maggio la sua ultima creazione, ’Tre sorelle - Nevica. Che senso ha?’. Liv Ferracchiati mette in risalto l’attualità del testo, rivelando come l’immobilità e la frustrazione delle protagoniste trovino eco in una sensibilità contemporanea segnata da precarietà e incertezza.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Et voilà, il teatro! Dalla riflessione alle commedie ALLÔ TRIBUNAL : Le poids des fiançailles | Série Comédie | S1EP03 Notizie correlate Leggi anche: Marche, quanti spettacoli. Dalla musica ai classici alle commedie: tutti a teatro Leggi anche: Teatro, tu cosa scegli? Dalla commedia all’ironia, alla riflessione Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Et voilà, il teatro! Dalla riflessione alle commedie; Le canzoni di Concato a Lo Spazio Vuoto con la Voilà Band; Elettra Lamborghini verso Belve: da Supershore ai successi di Pem Pem e Voilà e la lite con la sorella Ginevra. Et voilà, il teatro! Dalla riflessione alle commedieVoglia di teatro? Ecco alcuni tra i tanti spettacoli in programma nei prossimi giorni. Luca Barbareschi sarà al ’Manzoni’ ... quotidiano.net Et voilà il mimo non convenzionaleCinquanta minuti di spettacolo agganciati alla gestualità di Matteo Cionini, mimo non convenzionale. In che senso? Vi troverete davanti ad un mimo che parla e la cui espressività sarà a più voci. ilrestodelcarlino.it AssociazioneGiuseppe Verdi Carpi. . Voilà il mezzosoprano Rossana Rinaldi dal nostro Concerto "Aprile all'Opera"... - facebook.com facebook