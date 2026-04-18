Teatro tu cosa scegli? Dalla commedia all’ironia alla riflessione

Il fine settimana in Emilia-Romagna propone un ricco calendario teatrale con spettacoli di diversi generi. Sono in scena commedie, monologhi e rappresentazioni di teatro civile, offrendo agli spettatori una varietà di scelte. La programmazione include spettacoli di prosa e one man show, attestando la presenza di un’offerta culturale vivace e diversificata nella regione. Sono previsti appuntamenti che spaziano dalla comicità alla riflessione più profonda.

di Amalia Apicella Spettacoli di prosa, one man show, teatro civile. Il fine settimana conferma la vivacità teatrale dell’Emilia-Romagna. Vediamo alcuni dei tanti spettacoli in programma. Partendo dal capoluogo, all’Arena del Sole, stasera alle 19, Licia Lanera presenta ’James’, una commedia ironica e insieme un atto d’amore verso il teatro. Al Teatro delle Moline prosegue fino al 26 aprile ’Defrag’: il regista e attore Jacopo Squizzato torna a confrontarsi con l’autore Vitaliano Trevisan in una pièce che racconta un legame familiare segnato da affari e illusioni di benessere. Al Teatro Dehon, va in scena ’Una serata di ordinaria ironia’ di Enrico Bertolino, in programma stasera alle 21 e domani alle 16.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Teatro, tu cosa scegli? Dalla commedia all’ironia, alla riflessione Notizie correlate Leggi anche: Ironia e tradizione. Dramma e riflessione. Teatro, tu cosa scegli? ‘A tu per tu con San Francesco. Dalla ferita alla letizia’: una serata tra canto, teatro e musicaMilano, 26 febbraio 2026 – Omaggio a San Francesco d’Assisi tra canto, teatro e musica. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Teatro, tu cosa scegli? Dalla commedia all’ironia, alla riflessione; Lento, oppure rock: il ritmo del weekend lo scegli tu!; Ironia e tradizione. Dramma e riflessione. Teatro, tu cosa scegli?; Ironia e tradizione Dramma e riflessione Teatro tu cosa scegli?. Teatro, tu cosa scegli? Dalla commedia all’ironia, alla riflessionedi Amalia Apicella Spettacoli di prosa, one man show, teatro civile. Il fine settimana conferma la vivacità teatrale dell’Emilia-Romagna. Vediamo ... quotidiano.net Ironia e tradizione. Dramma e riflessione. Teatro, tu cosa scegli?di Raffaella Parisi Tanti appuntamenti nei teatri milanesi in questi giorni. Vediamone alcuni. Sino a domani al Carcano, Vanessa Scalera ... quotidiano.net San Marino. Locomix 2026: sabato 18 aprile la finalissima al Teatro Concordia - facebook.com facebook Nel weekend: musica, teatro, cene culturali e molto altro x.com