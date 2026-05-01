Esplosa la voglia d’estate e la Versilia fa il pienone

Il primo maggio ha portato un afflusso massiccio di visitatori nelle località di mare della Toscana, con particolare attenzione alla zona della Versilia. Il bel tempo e il sole hanno attratto molte persone, che hanno scelto di trascorrere il ponte in spiaggia e nelle località balneari della regione. Le strade e le spiagge hanno registrato un notevole incremento di presenze rispetto ai giorni precedenti.

Versilia, 1 maggio 2026 – È esplosa l'estate, o meglio la voglia d’estate. Il " ponte" del 1 Maggio, complice un bellissimo sole, ha scatenato il primo vero assalto a Viareggio, alla Versilia e a tutte le altre località di mare della nostra splendida Toscana. Spiagge già attrezzate praticamente dovunque, prime vere "tintarelle" e anche qualche immancabile tuffo, con una temperatura ancora sopportabile. Grande soddisfazione per ristoranti e bar. Nelle foto che vi proponiamo, alcuni scorci degli stabilimenti balneari e della Passeggiata di Viareggio nel pomeriggio di venerdì 1 maggio. Già il ponte del 25 aprile era stato un successo per Viareggio e la Versilia, come le vacanze pasquali, lo conferma Francesco Giannerini, presidente di Confesercenti Viareggio.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Esplosa la voglia d’estate e la Versilia fa il pienone Notizie correlate Versilia, previsioni rosee negli hotel: “La crisi non si fa sentire, c’è voglia di un po’ di relax”Versilia, 25 aprile 2026 – Aspettando il ponte del primo maggio, la tre giorni della prossima settimana che segna l’inizio della bella stagione e che... Leggi anche: ’Officinalia’, la fiera del biologico. Con Acquaworld voglia d’estate Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: 25 aprile, esplode la voglia di mare e weekend fuori porta; Backstage - L’esplosione della perseveranza: Emanuele Rao trascina il Bari e il Napoli prende appunti; Dalle disco-astronavi ai feed: stessa voglia di stare insieme; Comunali a Reggio, Ripepi: I cittadini scelgono di credere nella rinascita · ilreggino.it. Esplosa la voglia d’estate e la Versilia fa il pienoneVersilia, 1 maggio 2026 – È esplosa l'estate, o meglio la voglia d’estate. Il ponte del 1 Maggio, complice un bellissimo sole, ha scatenato il primo vero assalto a Viareggio, alla Versilia e a tutt ... lanazione.it La stessa stella esplode quattro volte nel cielo. Simultaneamente. Non sono quattro supernovae diverse. È una sola esplosione — e la stai vedendo quattro volte nello stesso istante. Si chiama SN 2025wny, soprannominata SN Winny. È esplosa 10 miliardi di - facebook.com facebook Ai piedi del Monte Cimone è esplosa la primavera! E ve ne siete accorti anche voi: passeggiando tra i sentieri del nostro Appennino avete immortalato il Re modenese circondato da prati in fiore. x.com