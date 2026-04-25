Versilia si prepara a ricevere un afflusso di turisti in crescita, con gli hotel che registrano numeri positivi rispetto agli anni precedenti. Le prenotazioni per il ponte del primo maggio sono già avviate e si prevede un aumento rispetto alle stagioni passate. Le strutture ricettive segnalano un incremento di ospiti provenienti da diverse regioni, mentre le previsioni indicano un periodo di maggiore afflusso rispetto agli ultimi mesi.

Versilia, 25 aprile 2026 – Aspettando il ponte del primo maggio, la tre giorni della prossima settimana che segna l’inizio della bella stagione e che rappresenta dopo le vacanze pasquali, il fine settimana più lungo, quello in cui le famiglie per tradizione si spostano e vivono un anticipo, seppure breve, delle vacanze estive. https:www.lanazione.itcosa-faresagre-toscana-acmxc8sh Il ponte questo anno deve fare i conti con uno scenario internazionale, in continua evoluzione e segnato dai conflitti. Conflitti che indirizzano la scelta dei luoghi dove trascorrere qualche giorno di vacanza, scelta che, non può non fare i conti con i rincari che lo scenario internazionale ha provocato nel badget di ogni famiglia, in particolare il caro carburante.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Versilia, previsioni rosee negli hotel: “La crisi non si fa sentire, c’è voglia di un po’ di relax”

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