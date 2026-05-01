Espanyol-Real Madrid | dove guardare e anteprima della partita

Domani si gioca la partita tra Espanyol e Real Madrid, con l’obiettivo del Real Madrid di prolungare le proprie possibilità di vincere il campionato. La sfida si svolge in un contesto di voci e notizie che continuano a circolare, senza che siano stati ancora annunci ufficiali. La partita si terrà nel rispetto del calendario e sarà trasmessa secondo le modalità previste.

2026-05-01 17:38:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Il Real Madrid visita l’Espanyol sperando di mantenere vive le loro deboli speranze nella corsa al titolo LaLiga per un’altra settimana. I Los Blancos seguono il Barcellona in testa di 11 punti a cinque partite dalla fine, e quel divario potrebbe essere di 14 quando inizieranno, con gli uomini di Hansi Flick in visita all’Osasuna sabato. Se sia il Barça che il Real vincono questo fine settimana, la squadra di Hansi Flick potrebbe aggiudicarsi il titolo con un pareggio a El Clasico il prossimo fine settimana. Se domenica il Real Madrid non riuscisse a vincere in Catalogna, la corsa al titolo non arriverebbe nemmeno così lontano.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Espanyol-Real Madrid: dove guardare e anteprima della partita Notizie correlate Leggi anche: Real Madrid – Atlético: programma e dove guardare oggi la partita della Liga in TV EA Sports La Liga: il Real Madrid a Pamplona e l’Atletico ospita l’EspanyolIl palcoscenico della La Liga si accende per un sabato di grande intensità tecnica e agonistica, con la venticinquesima giornata che entra nel vivo... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Espanyol - Real Madrid in Diretta Streaming | DAZN IT; Pronostico Espanyol-Real Madrid analisi, quote e consigli; quote Espanyol Real Madrid: il pronostico sui blancos; Mourinho può tornare al Real Madrid? Perché quella di Florentino Perez sarebbe una scelta sbagliata per i Blancos. Pronostico Espanyol vs Real Madrid – 3 Maggio 2026Il confronto di La Liga tra Espanyol e Real Madrid, in programma il 3 Maggio 2026 alle 21:00 al RCDE Stadio, promette intensità e qualità. Due realtà con ... news-sports.it Il Real si schianta: perde 1-0 con l'Espanyol, Ancelotti accorciato a -1 dall'AtleticoFollia assoluta del Real Madrid in trasferta contro l'Espanyol e Carlos Romero, che avrebbe potuto essere espulso per un fallo da dietro su Mbappé e invece è stato il mattatore delle merengues pochi ... tuttomercatoweb.com Shin ko sun san har yanzu indai REAL MADRID taci ESPANYOL toh BARCELONA bazata ci LALIGA ba sai ranar wasan EL-CLASSICO Idan kuma ta sake cin BARCELONA a wasan EL-CLASSICOn koda da 1-0 ne, toh shima BARCELONA bazata dauki LAL - facebook.com facebook Ci siamo stropicciati gli occhi davanti alla doppia sfida di Champions tra Barcellona e Atletico Madrid. 180’ di spettacolo puro, indirizzati irreversibilmente dalle due espulsioni rimediate dai centrali blaugrana. Stesso copione: linea a distanza siderale dalla port x.com