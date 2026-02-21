La Liga | il Real Madrid a Pamplona e l’Atletico ospita l’Espanyol

Il Real Madrid si sposta a Pamplona per affrontare il Osasuna, dopo aver conquistato punti importanti nelle ultime partite. Nel frattempo, l’Atletico Madrid riceve l’Espanyol allo stadio Wanda Metropolitano, cercando di consolidare la posizione in classifica. Questi incontri rappresentano occasioni chiave per le squadre coinvolte, che puntano a migliorare il loro rendimento nel campionato. La giornata si presenta ricca di sfide decisive per le ambizioni delle squadre più in alto.

Il palcoscenico della La Liga si accende per un sabato di grande intensità tecnica e agonistica, con la venticinquesima giornata che entra nel vivo attraverso quattro sfide cruciali per le gerarchie dell’alta classifica. Oggi, 21 febbraio, le grandi potenze del calcio spagnolo sono chiamate a rispondere all’appello in trasferte insidiose e match casalinghi che non ammettono distrazioni, in un momento della stagione dove ogni punto perso rischia di pesare enormemente sulla corsa al titolo e ai piazzamenti europei. La schedina vincente. DATA PARTITA PRONOSTICO 21022026 14:00 Real Sociedad – Oviedo 1 21022026 16:15 Real Betis – Rayo Vallecano Combo 1X + Over 1,5 21022026 18:30 Osasuna – Real Madrid Under 3,5 21022026 21:00 Atlético de Madrid – Espanyol 1 La giornata prende il via all’ora di pranzo alla Reale Arena, dove la Real Sociedad riceve l’ Oviedo.🔗 Leggi su Como1907news.com

Pronostico Atletico Baleares-Atletico Madrid: hanno già fatto fuori un club di LigaIl match tra Atletico Baleares e Atletico Madrid, valido per i sedicesimi di finale della Coppa del Re, si disputa mercoledì alle 19:00.

Pronostico Atletico Madrid-Espanyol: rimandato il primo appuntamentoL’incontro tra Atletico Madrid ed Espanyol è stato rimandato a causa di un imprevisto, lasciando i tifosi in attesa di una nuova data.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.