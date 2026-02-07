Questa domenica sera, alle 21, il Valencia ospita il Real Madrid in una partita che promette emozioni forti. I Blancos cercano punti importanti per avvicinarsi al primo posto in classifica, mentre i padroni di casa vogliono approfittare del calore di Mestalla per mettere in difficoltà la squadra di Ancelotti. Valencia non è più quella di un tempo, ma il match resta uno degli appuntamenti più attesi della stagione.

Il Valencia non è più la squadra di qualche anno fa, che spesso e volentieri si proponeva di fare da guastafeste e aveva un livello di rosa molto alto ma la sfida contro il Real Madrid ha sempre un sapore speciale e Mestalla sarà come al solito caldissimo. I Blancos continuano a convincere poco: dall’arrivo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Valencia-Real Madrid (domenica 08 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Le Merengues inseguono il primato

