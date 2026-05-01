ESEO | a Bracciano illuminato di magenta il Castello Odescalchi

Il Castello Odescalchi di Bracciano è stato illuminato di magenta in occasione della partecipazione del sito alla campagna ESEO Italia 2026. L'evento si è svolto nella serata di ieri, coinvolgendo il castello e attirando l'attenzione di visitatori e residenti. La luce colorata ha coperto la facciata principale dell'edificio, che si trova nel centro storico del comune. La campagna mira a promuovere iniziative legate all'educazione e alla cultura.

Roma – il Castello Odescalchi di Bracciano ( nella foto ) aderisce alla campagna ESEO Italia 2026 illuminandosi di magenta per celebrare il mese delle patologie eosinofile e le due giornate dedicate per la campagna: il 18 maggio Giornata Mondiale per le Patologie Eosinofile e il 22 maggio Giornata Mondiale dell’Esofagite Eosinofila (World Eosinophilic Esophagitis – EoE – Day). L’iniziativa promossa da ESEO Italia (Associazione di famiglie contro l’esofagite eosinofila e le patologie gastrointestinali eosinofile), è replicata in tutte le Regioni d’Italia, con decine di luoghi simboli del Paese illuminate di magenta. L’obiettivo è promuovere...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - ESEO: a Bracciano illuminato di magenta il Castello Odescalchi Notizie correlate Asti, Castello illuminato a candela per “M’illumino di Meno”: una notte nel Medioevo tra storia e risparmio energetico.Il Castello di Monastero Bormida, nel cuore della provincia di Asti, si prepara ad un’immersione nel tempo. Poetry of the presomatic default mode network di Cristallo OdescalchiInaugura al pubblico lunedì 16 febbraio 2026, alla Galleria 200C Giudecca di Olga Strada la mostra personale Poetry of the Presomatic Default Mode... Approfondimenti e contenuti Si parla di: ESEO Italia: a Bracciano illuminato di magenta il Castello degli Odescalchi. ESEO Italia: a Bracciano illuminato di magenta il Castello degli OdescalchiRoma, 30 apr. (askanews) – Il Castello Odescalchi di Bracciano aderisce alla campagna ESEO Italia 2026 illuminandosi di magenta per celebrare il mese delle patologie eosinofile e le due giornate dedic ... askanews.it Castello di Bracciano in magenta per celebrare il mese delle patologie eosinofileil Castello Odescalchi di Bracciano aderisce alla campagna ESEO Italia 2026 illuminandosi di magenta per celebrare il mese delle patologie eosinofile e le due giornate dedicate per la campagna: il 18 ... terzobinario.it