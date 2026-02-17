Asti Castello illuminato a candela per M’illumino di Meno | una notte nel Medioevo tra storia e risparmio energetico

Asti ha deciso di accendere il castello a candela durante la notte di “M’illumino di Meno”, per ridurre i consumi energetici e rivivere l’atmosfera medievale. Durante l’evento, le torce e le luci soffuse hanno trasformato il castello in un vero e proprio scenario d’altri tempi, attirando numerosi visitatori. Monastero Bormida ha seguito lo stesso esempio, organizzando una serata in stile antico con lampade a olio e candele che hanno illuminato il centro storico. Un modo per unire tradizione e attenzione all’ambiente in una notte speciale.

Monastero Bormida riaccende il passato: una notte medievale a lume di candela per “M’illumino di Meno”. Il Castello di Monastero Bormida, nel cuore della provincia di Asti, si prepara ad un’immersione nel tempo. Sabato 21 febbraio, in occasione di “M’illumino di Meno”, l’iniziativa nazionale per la sensibilizzazione sul risparmio energetico, il maniero aprirà le sue porte per una suggestiva serata illuminata solo da torce e candele, offrendo ai visitatori un’esperienza unica tra storia, cultura e sostenibilità. L’evento è frutto della collaborazione tra Langamylove e l’associazione Custodes Viarum APS.🔗 Leggi su Ameve.eu Una settimana dedicata al risparmio energetico: parte la campagna "M'illumino di meno" Questa mattina a Fasano è partita la quinta edizione della campagna Fossacesia nel segno del risparmio energetico: l’Abbazia si spegne per “M’illumino di Meno” e sensibilizza sul clima. A Fossacesia, l’Abbazia si è spenta per l’iniziativa “M’illumino di Meno”, organizzata per spingere alla riduzione dei consumi energetici. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Mercatini di Natale 2025 in Italia: i più belli da visitare con date e programma. GIORGIA - G SUMMER 13-07-2026 VIGEVANO - Castello Sforzesco 15-07-2026 ASTI - Piazza Alfieri 17-07-2026 PALMANOVA - Piazza Grande 19-07-2026 CATTOLICA - Arena della Regina 21-07-2026 ESTE - Este Music 23-07-2026 PISA - Piazza dei Cav - facebook.com facebook