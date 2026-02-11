Poetry of the presomatic default mode network di Cristallo Odescalchi
La Galleria 200C Giudecca di Olga Strada apre le porte alla mostra personale di Cristallo Odescalchi, intitolata Poetry of the Presomatic Default Mode Network. L’esposizione, curata da Gianluca Marziani, sarà visitabile dal 16 febbraio al 21 marzo 2026. L’artista porta in mostra le sue opere, che invitano a riflettere sul rapporto tra mente, corpo e percezione.
Inaugura al pubblico lunedì 16 febbraio 2026, alla Galleria 200C Giudecca di Olga Strada la mostra personale Poetry of the Presomatic Default Mode Network dell’artista Cristallo Odescalchi, a cura di Gianluca Marziani, visitabile fino al 21 marzo 2026. Nello spazio espositivo saranno esposti una.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
