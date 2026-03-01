Nebbia fitta sul Torrione Magnaghi | sette escursionisti bloccati interviene il Soccorso alpino lariano

Nel pomeriggio di ieri, sette escursionisti sono rimasti bloccati nella zona dei Traversini del Torrione Magnaghi, nel Canale Porta sopra Lecco, a causa di una fitta nebbia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Soccorso alpino lariano, che si sono mossi per mettere in sicurezza le persone e assisterle nel rientro. L'intervento è durato alcune ore prima che tutti fossero recuperati.

