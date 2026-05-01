LIVE Eschborn-Frankfurt 2026 in DIRETTA | Zimmermann trionfa in volata bene Simone Gualdi

Oggi si è corsa la tappa di Eschborn-Frankfurt 2026, con un finale in volata che ha visto il trionfo di un ciclista sconosciuto. Tra i partecipanti, si è distinto un corridore italiano, che ha concluso la gara in buona posizione. La corsa è stata seguita anche attraverso aggiornamenti in tempo reale, con particolare attenzione alla tappa del Giro di Romandia, iniziata alle 13.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI ROMANDIA DALLE 13.35 17.08 Il gruppo aveva quasi ripreso i dodici fuggitivi, che hanno fatto la differenza sull’ultimo passaggio sul Mammolshain. Il gruppetto ha raggiunto un vantaggio massimo di 35?, ma la differenza l’ha fatta il lavoro di Valgren prima dell’ultima curva quando il gruppetto si stava fermando. 17.07 Zimmermann ha lanciato la volata dall’ultima posizione. Il tedesco è stato bravo a trovare spazio sulla destra per poi contenere il rientro di Pidcock. 17.05 Questa la top 10 della Eschborn-Frankfurt 2026: 1 ZIMMERMANN Georg Lotto Intermarché 4:59:34 2 PIDCOCK Tom Pinarello Q36.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Eschborn-Frankfurt 2026 in DIRETTA: Zimmermann trionfa in volata, bene Simone Gualdi Notizie correlate LIVE Eschborn-Frankfurt 2026 in DIRETTA: 12 corridori in testa alla corsa, c’è Simone Gualdi! Gruppo a 35?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI ROMANDIA DALLE 13. LIVE Eschborn-Frankfurt 2026 in DIRETTA: fase decisiva della corsa, l’Italia si affida a Simone GualdiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI ROMANDIA DALLE 13. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Eschborn-Frankfurt 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Pidcock favorito, ma possibili sorprese; Dove vedere il GP Francoforte 2026 in TV e streaming? Non sulla RAI, mentre Discovery+ propone la diretta integrale; LIVE Eschborn-Frankfurt 2026 in DIRETTA: grande incertezza nella classica tedesca, c’è Pidcock!; Eschborn-Frankfurt 2026, Pidcock insegue un successo di prestigio. Gli italiani per stupire. LIVE Eschborn-Frankfurt 2026 in DIRETTA: 12 corridori in testa alla corsa, c’è Simone Gualdi! Gruppo a 35?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI ROMANDIA DALLE 13.35 16.43 I corridori sono ormai dentro ... oasport.it Eschborn-Frankfurt 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Pidcock favorito, ma possibili sorpreseOggi, venerdì 1 maggio, si corre l'Eschborn-Frankfurt 2026, tradizionale competizione di ciclismo giunta alla sua sessantatreesima edizione con un ... oasport.it Vinta nel 2025 da Michael Matthews, la Eschborn-Frankfurt scopre oggi il nuovo nome che andrà a completare l’albo d’oro per la 63ª edizione della classica tedesca. Eccone tutti i dettagli. - facebook.com facebook