LIVE Cocciaretto-Podrez 6-7 6-4 4-6 WTA Rouen 2026 in DIRETTA | arriva la vittoria più importante della carriera per l’ucraina ma quanti rimpianti per l’azzurra

Durante il torneo WTA a Rouen, l’ucraina ha ottenuto una vittoria significativa contro l’azzurra in tre set, con il punteggio di 6-7, 6-4, 4-6. La partita è stata molto combattuta, con entrambe le giocatrici che hanno mostrato grande determinazione. Dopo aver vinto il primo incontro contro Sloane Stephens, l’ucraina ha confermato il suo momento positivo battendo anche l’avversaria italiana. La sfida si è conclusa con la vittoria dell’ucraina, lasciando l’azzurra con alcuni rimpianti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.36 Senza dubbio si tratta della settimana migliore della carriera per Podrez, che dopo il successo all’esordio con Sloane Stephens ha concesso il bis contro l’azzurra. Domani giocherà i suoi primi quarti di finale della carriera in un WTA 250, e ad attenderla ci sarà la britannica Katie Boulter, numero 64 del mondo. 18.31 Si chiude così il torneo della classe 2001 azzurra in quel di Rouen, sconfitta 6-7, 6-4, 4-6, dalla giovane promessa ucraina Veronika Podrez. Ben sette gli ace messi a segno dalla diciannovenne di Nova Kakhovka, che ha commesso anche nove doppi falli. Le due giocatrici hanno ottenuto rispettivamente sette break ciascuna.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Podrez 6-7, 6-4, 4-6, WTA Rouen 2026 in DIRETTA: arriva la vittoria più importante della carriera per l’ucraina, ma quanti rimpianti per l’azzurra Notizie correlate LIVE Cocciaretto-Podrez 1-2, WTA Rouen 2026 in DIRETTA: si sblocca l’azzurra, ma l’ucraina sempre avanti di un breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-A Finisce largo il tentativo di recupero di Cocciaretto con il dritto. Leggi anche: LIVE Cocciaretto-Podrez, WTA Rouen 2026 in DIRETTA: l’azzurra e l’ucraina in campo per il riscaldamento Contenuti di approfondimento Temi più discussi: LIVE Cocciaretto-Podrez, WTA Rouen 2026 in DIRETTA: attenzione alla giovane ucraina; Rouen su SuperTennis: Cocciaretto a caccia dei quarti (live ora in tv); Buona la prima per Cocciaretto a Rouen, l'azzurra supera Charaeva; Tutte le notizie del tennis mondiale in Diretta. LIVE Cocciaretto-Podrez 6-7, 6-4, 4-5, WTA Rouen 2026 in DIRETTA: l’azzurra si salva a due punti dalla sconfittaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.47 Hailey Baptiste annulla un match point a Iryna Shymanovich e conquista il secondo set con il punteggio di ... oasport.it Rouen su SuperTennis: Cocciaretto a caccia dei quarti (live alle 15 in tv)Impegno di secondo turno questo pomeriggio per Elisabetta Cocciaretto nell’Open Capfinances Rouen Métropole (WTA 250 - montepremi 283.347 ... sport.tiscali.it Elisabetta Cocciaretto eliminata al secondo turno a Rouen dalla sorpresa del torneo: Veronika Podrez. 19 anni, ucraina, Podrez arriva dalle qualificazioni e nel primo turno aveva eliminato Sloane Stephens. Cocciaretto non è riuscita a far valere l'esperienza e x.com Podrez sorprende Cocciaretto e va ai quarti di Rouen BMW Italia - facebook.com facebook