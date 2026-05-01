Oggi, venerdì 1 maggio, si svolge l’Eschborn-Frankfurt 2026, una delle classiche del ciclismo tedesco arrivata alla sua sessantatreesima edizione. La corsa si tiene con un percorso più impegnativo rispetto alle edizioni precedenti, e viene trasmessa in diretta televisiva. Tra i favoriti c’è il ciclista britannico che cerca di conquistare un risultato importante, mentre il pubblico segue con attenzione le fasi della gara.

Oggi, venerdì 1 maggio, si corre l’Eschborn-Frankfurt 2026, tradizionale competizione di ciclismo giunta alla sua sessantatreesima edizione con un percorso reso decisamente più ostico rispetto al solito. L’inizio è fissato per le ore 12:00 mentre l’arrivo al traguardo è previsto intorno alle 16:45. PERCORSO. In linea generale lo scheletro del tracciato rimane quello di sempre. Dopo la partenza da Eschborn, i corridori passeranno da Francoforte per poi attraversare le colline del Taunus e rientrare quindi verso la città con l’arrivo sull’Alte Oper. A cambiare è il tratto collinare, composto in modo tale da poter mescolare le carte. L’asperità...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Eschborn-Frankfurt 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Pidcock a caccia di gloria

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