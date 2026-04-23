Tour of the Alps 2026 tappa di oggi Arco-Trento | orari tv percorso favoriti Pidcock ci riprova

Oggi si corre la quarta tappa del Tour of the Alps 2026, con partenza da Arco e arrivo a Trento. La frazione è valida anche come prova della Coppa Italia delle Regioni 2026. La corsa vede tra i favoriti alcuni dei principali ciclisti in gara, mentre gli orari di partenza e la copertura televisiva sono stati comunicati. Il percorso si presenta con alcune salite e tratti pianeggianti, pronti a mettere alla prova i corridori.

Quarta tappa per il Tour of the Alps 2026. In scena oggi la frazione che parte da Arco e giunge a Trento, valida anche per la Coppa Italia delle Regioni 2026. Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso, i favoriti e il programma. Il copione somiglierà a quello del giorno precedente in quella che può essere la frazione regina dell’edizione 2026 con i suoi 3600 metri di dislivello. Poco dopo il via si scalerà il Passo Bordala (14,8 km al 6,9%), superato il quale si scenderà nella valle dell’Adige, per poi risalire in direzione di Vigolo Vattaro. Una breve e tortuosa discesa porterà ai piedi del Passo del Redebus (12,9 km al 6,8%). I...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour of the Alps 2026, tappa di oggi Arco-Trento: orari, tv, percorso, favoriti. Pidcock ci riprova Notizie correlate Tour of the Alps 2026, tappa di oggi Telfs-Val Martello: orari, tv, percorso, favoriti. Pellizzari sfida Pidcock e StorerSeconda frazione per il Tour of the Alps 2026: si parte da Telfs e ci si sposta verso il Bel Paese in questa tappa che vale anche per la Coppa Italia... Tour of the Alps 2026, tappa di oggi Laces-Arco: orari, tv, percorso, favoriti. I big ancora protagonisti?Il Tour of the Alps si prepara ad affrontare la tappa più lunga, la Laces-Arco di 174,5 km. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Tour of the Alps, le strade chiuse tra Mattarello, collina est e centro città tra il 22 e il 24 aprile; Tour of the Alps: viabilità / Notizie / Novità / Homepage; Il Tour of the Alps arriva ad Arco: orari, percorso e modifiche alla viabilità; Mercoledì 22 aprile il Tour of the Alps arriva ad Arco: ecco la chiusura delle strade. Arriva a Trento Tour of the Alps, strade chiuse e modifiche alla viabilità: ecco i dettagliTRENTO. Prende ufficialmente il via oggi, 20 aprile, Tour of the Alps la gara a tappe euro-regionale che si svolge tra Tirolo, Alto-Adige e Trentino, e in occasione del passaggio della gara ciclisti ... ildolomiti.it Tour of the Alps, Day 3: da Laces ad ArcoDopo il secondo posto di Innsbruck, l’inglese centra il successo nella terza tappa del Tour of the Alps, scattata stamane da Laces, con una volata lunga che non lascia scampo agli avversari. Alle sue ... ladigetto.it KTM Midweek Motorsport: il fine settimana di Arco di Trento ci vede uscire con tre tabelle rosse! EMX125: Ernecker M. MX2: Langenfelder S. MXGP: Coenen L. #KTM #ReadyToRace #Motocross #MXGP #MX2 - facebook.com facebook Ad Arco di Trento vince Jeffrey Herlings (1-2), che riduce a 4 i punti di ritardo da un falloso Lucas Coenen (12-3) in vetta alla classifica #MXGP. C'è gloria anche per Tim Gajser, che in tenuta VR46 si aggiudica la sua prima manche in sella alla Yamaha in gara x.com