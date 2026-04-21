Tour of the Alps 2026 tappa di oggi Telfs-Val Martello | orari tv percorso favoriti Pellizzari sfida Pidcock e Storer

Oggi si tiene la seconda tappa del Tour of the Alps 2026, con partenza da Telfs e arrivo in Val Martello. La gara attraversa il confine tra Austria e Italia e si svolge anche come prova valida per la Coppa Italia delle Regioni. Tra i favoriti ci sono il ciclista italiano Pellizzari, che sfida i britannici Pidcock e Storer. La corsa viene trasmessa in diretta televisiva e si concentra su un percorso che comprende salite e discese.

Seconda frazione per il Tour of the Alps 2026: si parte da Telfs e ci si sposta verso il Bel Paese in questa tappa che vale anche per la Coppa Italia delle Regioni, con arrivo in Val Martello. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, favoriti e programma. La strada inizierà a salire, dopo una ventina di chilometri, verso il GPM di Piller Höhe (9,2 km al 6%). Dopo la successiva discesa seguiranno circa venticinque chilometri di falsopiano che porteranno ai piedi del Passo Resia (15,8 km al 3,4%), attraverso il quale la carovana entrerà in Italia; dopo il GPM, il percorso si manterrà in quota per qualche chilometro prima di diventare...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tour of the Alps 2026, tappa di oggi Telfs-Val Martello: orari, tv, percorso, favoriti. Pellizzari sfida Pidcock e Storer Notizie correlate Tour of the Alps 2026, tappa di oggi Telfs-Val Martello: orari, tv, percorso, favoriti. Attesa per Giulio PellizzariSeconda frazione per il Tour of the Alps 2026: si parte da Telfs e ci si sposta verso il Bel Paese in questa tappa che vale anche per la Coppa Italia... LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pellizzari alla prova dell’arrivo in salita della Val MartelloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Tour of the Alps 2026. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tour of the Alps 2026, tappa di oggi Telfs-Val Martello: orari, tv, percorso, favoriti. Attesa per Giulio Pellizzari; Tour of the Alps 2026: percorso, favoriti e dove vederlo in TV; Tour of the Alps, Tommaso Dati batte Pidcock nella prima tappa; TOUR OF THE ALPS 2026, IL PERCORSO: INNSBRUCK, TRENTO, BOLZANO E IL SOLITO SPETTACOLO. Tour of the Alps 2026, tappa di oggi Telfs-Val Martello: orari, tv, percorso, favoriti. Attesa per Giulio PellizzariSeconda frazione per il Tour of the Alps 2026: si parte da Telfs e ci si sposta verso il Bel Paese in questa tappa che vale anche per la Coppa Italia ... oasport.it LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: si fa sul serio con l’arrivo in salita in Val MartelloCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Tour of the Alps 2026. 144.6 km da ... oasport.it (3/3) Innsbruck – Innsbruck (144,3 km) - 20 aprile Telfs – Martell/Val Martello (147,5 km) - 21 aprile Latsch/Laces – Arco (174,5 km) - 22 aprile Arco – Trento (167,8 km) - 23 aprile Trento – Bozen/Bolzano (128,6 km) - 24 aprile #TouroftheAlps x.com Niente Freccia Vallone per Evenepoel! Remco Evenepoel ha rinunciato alla Freccia Vallone, in programma mercoledì 22 aprile. Dopo l'Amstel Gold Race, Evenepoel aveva dichiarato di non aver ancora preso una decisione inmerito alla Freccia. Ieri sera, il be - facebook.com facebook