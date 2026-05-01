Il 19 febbraio, due carabinieri sono intervenuti a Piancavallo per salvare una sciatrice in difficoltà. Dopo aver ricevuto la richiesta di aiuto, i militari si sono recati sul luogo e hanno portato in salvo la donna. L’intervento si è concluso con successo, portando a loro un riconoscimento ufficiale per l’azione compiuta. La vicenda ha attirato l’attenzione locale e ha visto protagonisti due agenti in servizio.

? Cosa sapere I carabinieri Beraldi e Viola hanno salvato una sciatrice a Piancavallo il 19 febbraio.. I militari hanno ricevuto il premio Cavalieri del Cuore alla Camera dei Deputati.. Due militari dell’Arma, il brigadiere Roberto Beraldi e l’appuntato scelto Mario Viola, sono stati premiati alla Camera dei Deputati con il riconoscimento Cavalieri del Cuore per aver salvato una sciatrice a Piancavallo lo scorso 19 febbraio. Il gesto eroico è avvenuto tra le nevi di Piancavallo, dove la donna è stata colpita da un arresto cardiaco improvviso. I due uomini, in forza al Comando provinciale di Pordenone, hanno agito con precisione chirurgica nel momento del bisogno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Eroi sulla neve: due carabinieri premiati per aver salvato una sciatrice

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