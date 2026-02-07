Palermo | Eroi silenziosi 21 Carabinieri premiati per impegno contro criminalità e tutela vittime vulnerabili

Questa mattina a Palermo, 21 carabinieri sono stati premiati per il loro lavoro contro la criminalità e per aver aiutato vittime vulnerabili. La cerimonia si è svolta alla caserma Giacinto Carini, con il riconoscimento che vuole sottolineare l’impegno di chi ogni giorno combatte contro i problemi della città.

Il riconoscimento del valore e della dedizione dimostrati nel contrasto alla criminalità e nella tutela delle vittime vulnerabili è stato al centro di una solenne cerimonia tenutasi questa mattina presso la caserma Giacinto Carini, sede del comando provinciale dei Carabinieri a Palermo. Ben ventuno militari sono stati encomiati per il loro operato in indagini complesse e delicate che hanno segnato il 2023 e il 2024, lasciando un segno tangibile nella lotta contro la criminalità organizzata e nella difesa dei diritti dei più deboli. La cerimonia, un momento di celebrazione per l’Arma dei Carabinieri e un segnale forte di vicinanza alle comunità che si sentono minacciate, ha visto la partecipazione del comandante della legione carabinieri Sicilia, Ubaldo Del Monaco, e del comandante provinciale, Luciano Magrini, che ha personalmente espresso il suo apprezzamento ai militari premiati.🔗 Leggi su Ameve.eu

Oggi, nel Municipio, i Carabinieri Antonio Re e Michael Grisanti sono stati premiati dal sindaco Roberto Dipiazza per aver salvato un uomo in arresto cardiaco.

Il presidente Sergio Mattarella ha premiato alcuni italiani che si sono distinti per il loro impegno sociale.

