Salvarono una sciatrice in arresto cardiaco | premiati alla Camera due carabinieri

Due carabinieri in servizio presso il Comando provinciale di Pordenone sono stati premiati alla Camera dei Deputati con il riconoscimento “Cavalieri del Cuore”. I militari, il brigadiere Roberto Beraldi e l’appuntato scelto Mario Viola, sono stati premiati per aver salvato una sciatrice in arresto cardiaco. La premiazione si è svolta nella sede della Camera dei Deputati.

Nella prestigiosa cornice della Camera dei Deputati, il brigadiere Roberto Beraldi e l’appuntato scelto qualifica speciale Mario Viola, in forza al Comando provinciale dei Carabinieri di Pordenone, sono stati insigniti del premio “Cavalieri del Cuore”. Il riconoscimento celebra il coraggio di chi.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Salvano la vita a una donna in arresto cardiaco: premiati due carabinieri Salvarono una ragazza: il ringraziamento del sindaco a due carabinieriQuesta mattina il sindaco Roberto Dipiazza ha accolto nel Palazzo municipale i carabinieri Valery Gastaldelli e Andrea Silvestri, protagonisti del...