Era stato respinto Sempio ha infierito sul corpo di Chiara

Un omicidio ha scosso una tranquilla località di provincia, dove il corpo della vittima è stato trovato in condizioni che hanno portato gli inquirenti a ipotizzare un movente di natura sessuale. Le accuse contestano anche aggravanti di crudeltà e motivi abietti, e secondo le prime ricostruzioni, l’autore del delitto avrebbe infierito sulla vittima, che aveva già subito un rifiuto in passato. La procura sta proseguendo le indagini per chiarire i dettagli di quanto accaduto.

Per gli inquirenti, il movente dell’omicidio di Chiara Poggi sarebbe sessuale. Contestate le aggravanti della crudeltà e dei motivi abietti. Avrebbe ucciso, da solo, Chiara Poggi, sorella del suo amico Marco, per un rifiuto sessuale. Nell’inchiesta della Procura di Pavia che prova a riscrivere il delitto di Garlasco l’accusa per Andrea Sempio restringe il cerchio, si qualifica, ma non si definisce ancora. L’avviso a comparire per rendere interrogatorio prova ad aggiungere una certa pressione sull’indagato con l’introduzione del movente («il rifiuto di un approccio sessuale») e di due aggravanti: «aver agito con crudeltà» e «per motivi abbietti».🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - «Era stato respinto. Sempio ha infierito sul corpo di Chiara» Notizie correlate Leggi anche: Orrore nei boschi di Trivigno. Donna ritrovata senza vita. Sul corpo ha infierito un animale Garlasco, il messaggio dell’assassino sul corpo di Chiara: la tesi shock dell’ex legale di Andrea SempioIl delitto di Garlasco torna al centro dell’attenzione con una nuova e controversa interpretazione su alcuni elementi della scena del crimine. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Garlasco, Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi dopo averlo rifiutato secondo la Procura di Pavia; Garlasco, pm: Fu omicidio volontario. Sempio: Movente sessuale assurdo, non frequentavo Chiara; Garlasco, la Procura: Chiara Poggi uccisa da Sempio per aver rifiutato un approccio sessuale. L’ha colpita a…; Per la procura l'unico assassino di Chiara Poggi è Andrea Sempio. Andrea Sempio, ecco come e perchè avrebbe ucciso Chiara Poggi: «Colpita alla testa almeno 4 volte anche quando era già incosciente»Nella nuova imputazione a carico di Andrea Sempio per omicidio volontario aggravato di Chiara Poggi nella villetta di Garlasco, oltre all'eliminazione della parte dell'aver agito ... corriereadriatico.it Ora Andrea Sempio è indagato da solo per l’omicidio di Chiara Poggi a GarlascoAndrea Sempio è stato convocato dalla procura di Pavia nelle nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto del 2007 a Garlasco. Dovrà presentarsi dai magistrati mercoledì 6 maggio ... ilpost.it Si era sentito male ed era stato ricoverato nell'ospedale di Empoli dove poche ore dopo è morto, probabilmente a causa di un arresto cardiaco. La famiglia denuncia però che sarebbero scomparsi due anelli, le fedi nuziali, che l'uomo "non aveva mai tolto in tu - facebook.com facebook Rientrato l’allarme bomba in piazza D’Azeglio: era stato evacuato il giardino e strade chiuse x.com