Un nuovo dettaglio emerge nel caso di Garlasco, dove l’ex legale di Andrea Sempio ha rivelato che l’assassino avrebbe lasciato un messaggio sul corpo di Chiara. La scena del crimine viene rivisitata con una prospettiva diversa, suscitando discussioni tra gli esperti e riaccendendo l’interesse sulla vicenda. La questione rimane al centro dell’attenzione pubblica e giudiziaria.

Il delitto di Garlasco torna al centro dell’attenzione con una nuova e controversa interpretazione su alcuni elementi della scena del crimine. A rilanciarla è Massimo Lovati, ex avvocato difensore di Andrea Sempio, che ha parlato di un possibile “messaggio lasciato dall’assassino” sul corpo di Chiara Poggi, la giovane uccisa il 13 agosto 2007 nella sua abitazione. Secondo l’ex legale, alcune ferite riscontrate sul corpo della vittima – in particolare sulle palpebre – potrebbero avere un significato simbolico e indicare la volontà dell’assassino di lanciare un segnale preciso. #Garlasco, i sospetti sulle ferite delle palpebre di Chiara #Mattino5 pic. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Garlasco, il messaggio dell’assassino sul corpo di Chiara: la tesi shock dell’ex legale di Andrea Sempio

