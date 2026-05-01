Epstein | emerge un misterioso messaggio d’addio nel fascicolo giudiziario

Nel fascicolo giudiziario di Jeffrey Epstein a Manhattan è stato trovato un messaggio d'addio nascosto. Nicholas Tartaglione ha rivelato questa scoperta, che riguarda un possibile scritto lasciato dall'imprenditore in questione. Il documento è stato rinvenuto tra i materiali processuali e non era immediatamente visibile. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sul contenuto del messaggio.

? Cosa sapere Nicholas Tartaglione rivela un messaggio d'addio nascosto nel fascicolo di Jeffrey Epstein a Manhattan.. Le nuove testimonianze mettono in discussione i verbali carcerari del 23 luglio 2019.. Nicholas Tartaglione ha rivelato l’esistenza di un messaggio d’addio nascosto nel fascicolo giudiziario relativo alla morte di Jeffrey Epstein, ritrovato all’interno di un volume dopo il suicidio del finanziere avvenuto nel luglio 2019 a Manhattan. Il contenuto, scritto su carta gialla, sarebbe stato scoperto da Tartaglione, già condannato per quattro omicidi, circa due settimane prima del decesso del pedofilo nella cella del carcere di New York.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Epstein: emerge un misterioso messaggio d’addio nel fascicolo giudiziario Notizie correlate Donatori di sangue a Catania: esami online nel fascicolo sanitario, addio referti cartacei e attesa.Catania, 10 febbraio 2026 – Una svolta significativa per i donatori di sangue dell’ospedale Cannizzaro e, potenzialmente, per tutto il sistema... Il messaggio misterioso di Lukaku sui social“I momenti difficili vanno e vengono, e alcune stagioni durano più a lungo di altre. Aggiornamenti e dibattiti Il telo sacro della Kaaba nella casa di Jeffrey Epstein: come ci è arrivato e chi ha organizzato la spedizioneNei file su Jeffrey Epstein emerge un dettaglio sconcertante: tre pezzi della kiswa, il telo sacro della Kaaba alla Mecca, furono spediti nel 2017 dagli Emirati e dall’Arabia Saudita fino alla sua ... it.euronews.com Epstein files, il filone nascosto dell’attacco MAGA alle democrazie Ue/ E le trame su pandemie e vacciniGli Epstein files non raccontano solo scandali sessuali, ma rivelano anche un progetto politico internazionale, legato al mondo MAGA, che mira a indebolire e destabilizzare le democrazie europee. ilsussidiario.net