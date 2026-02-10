Donatori di sangue a Catania | esami online nel fascicolo sanitario addio referti cartacei e attesa

Da oggi i donatori di sangue all’ospedale Cannizzaro possono consultare online i risultati degli esami di laboratorio. Basta con i referti cartacei e le attese: i risultati sono disponibili direttamente nel fascicolo sanitario elettronico. Una rivoluzione che semplifica la vita dei donatori e accelera i controlli.

Catania, 10 febbraio 2026 – Una svolta significativa per i donatori di sangue dell’ospedale Cannizzaro e, potenzialmente, per tutto il sistema sanitario siciliano: i risultati degli esami di laboratorio eseguiti durante le donazioni saranno ora direttamente accessibili all’interno del fascicolo sanitario elettronico del donatore. Questa innovazione elimina la necessità di ricevere referti cartacei o di recarsi nuovamente in ospedale per il ritiro, semplificando la vita dei donatori e migliorando la gestione dei dati. L’implementazione di questo nuovo sistema, frutto della collaborazione tra il servizio trasfusionale, coordinato dal dott.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Catania Sangue Donazione di sangue, gli esami di laboratorio saranno inseriti nel fascicolo sanitario elettronico Chi dona sangue all’ospedale Cannizzaro potrà vedere gli esami di laboratorio nel suo fascicolo sanitario elettronico. "Noi pazienti in Adi non riusciamo ad avere i referti degli esami ematici online", la segnalazione alla Asl Una paziente in assistenza domiciliare integrata (Adi) a Giuliano Teatino denuncia l'impossibilità di accedere online ai referti degli esami ematici, sollevando il sospetto di una forma di discriminazione nei confronti di chi, come lei, riceve assistenza per oss e infermieristica. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Catania Sangue Argomenti discussi: Giovanni Polato, il super donatore di sangue a Verona: Duecento donazioni in 40 anni, ci ho sempre creduto; Da Fidas appello ai donatori di sangue: Ponente in difficoltà, è un salva-vita; AVIS e Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari insieme per diffondere la cultura della donazione di sangue - AVIS; Donazione sangue, protocollo d’intesa Avis-Vigili del Fuoco volontari. Esami dei donatori di sangue nel Fascicolo sanitario elettronicoIl volontario che dona il sangue al centro Trasfusionale dell'azienda ospedaliera Cannizzaro potrà consultare i relativi esami di laboratorio all'interno del suo fascicolo sanitario elettronico: non d ... ansa.it Venticinque anni di donazioni: il San Marco cambia look per vincere la sfida contro il calo del sangueSan Marco Donatori di Sangue, un nuovo logo per i 25 anni di attività: venerdì 13 febbraio la presentazione ufficiale e la premiazione del vincitore. cataniaoggi.it Avis Comunale di Schio Altovicentino OdV - Donatori Sangue torna con una nuova data delle attività del #progettoscuola di Avis Regionale Veneto ODV ! Questa volta abbiamo fatto tappa alla Scuola Secondaria G.B. Cipani di Santorso, insieme al nostr - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.