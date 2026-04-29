L’attaccante belga ha pubblicato un messaggio sui social network, scrivendo che i momenti difficili sono temporanei e che alcune stagioni durano più di altre. La frase lascia intendere una riflessione sui periodi complicati nel corso della carriera, senza fornire dettagli specifici o riferimenti diretti a situazioni particolari. Questa comunicazione ha suscitato attenzione tra i follower e gli addetti ai lavori, che hanno interpretato il suo intervento come un segnale di cambiamento o di riflessione personale.

“I momenti difficili vanno e vengono, e alcune stagioni durano più a lungo di altre. Tieni duro, non mollare. Non sto ignorando niente. Semplicemente non ci sto pensando”. È il messaggio apparso sui social dell’attaccante partenopeo Romelu Lukaku. Un post criptico del belga, dopo una stagione difficile ed il quasi sicuro addio alla maglia del Napoli a fine stagione. Conte: “Il nostro debito resta sostenibile. Fase 2? Non è un liberi tutti” Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Se cerchi il divertimento allo stato puro, la piattaforma winspark è il posto giusto per far decollare i tuoi sogni di gloria.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Il messaggio misterioso di Lukaku sui social

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Una raccolta di contenuti

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Lukaku al veleno sui social: Non mi sto diveretendo. Un messaggio al Napoli?Non sto ignorando niente. Semplicemente non mi sto divertendo. Parole riprese da un post e condivise da Romelu Lukaku nelle proprie storie ... sportmediaset.mediaset.it