Nel Regno Unito, i casi di meningite sono saliti a 20, con un rapido aumento nel Sud del Paese. Gli esperti hanno definito questa situazione un’epidemia senza precedenti, evidenziando la diffusione del contagio in diverse aree. La notizia ha attirato l’attenzione delle autorità sanitarie, che monitorano attentamente l’evolversi della situazione.

È allarme meningite nel Regno Unito dove, nel Sud del Paese, si sta diffondendo quella che gli stessi esperti hanno definito un’epidemia “senza precedenti”. L’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito, infatti, ha fatto sapere che i casi registrati sono saliti da 15 a 20. “Alle 17 del 17 marzo, nove casi sono stati confermati in laboratorio e 11 segnalazioni restano sotto indagine” si legge nella nota diffusa dalle autorità sanitarie. L’area più colpita, al momento, è quella di Canterbury dove i primi casi sono stati individuati tra la University of Kent e tre istituti scolastici della zona. Le vittime finora sono due: uno studente universitario di 21 anni e un’alunna di una scuola di appena 13 anni, mentre altri 11 ragazzi risultano ricoverati in condizioni serie. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Allarme meningite nel Regno Unito, i casi salgono a 20: “Epidemia senza precedenti”

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