Cosa c’era nei piatti Mangiano alla mensa dei politici poi la corsa in ospedale | cos’è successo

Dopo aver mangiato alla mensa dei politici, alcuni presenti si sono sentiti male e sono finiti in ospedale. Le persone coinvolte accusavano malori, probabilmente legati a un’intossicazione alimentare. La vicenda ha fatto scattare l’allarme e ora si attende l’esito delle verifiche.

Malori dopo il pranzo alla mensa dei politici. Alcune persone sono finite anche al Pronto soccorso in seguito a una presunta intossicazione alimentare. L'episodio si è verificato durante la pausa pranzo, facendo scattare i primi interventi sanitari e le verifiche su quanto servito a tavola. I casi si sono registrati all'Assemblea regionale siciliana, il Parlamento regionale con sede a Palazzo dei Normanni. Proprio qui, tra uffici e commissioni, si è consumato il pasto finito al centro dell'episodio, con il personale che si era recato regolarmente alla buvette per la pausa di metà giornata.

Dopo il pranzo alla mensa dei politici, alcune persone si sono sentite male e sono state portate al pronto soccorso.

