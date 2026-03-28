Diciotto studenti tra i 13 e i 16 anni di una scuola veneta sono stati ricoverati in ospedale a causa di un’intossicazione alimentare. La vicenda risale alla sera precedente, quando avevano consumato la cena durante una gita scolastica. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto e sulle condizioni di salute dei giovani coinvolti.

Una scolaresca veneta composta da diciotto studenti tra i 13 e i 16 anni è finita all'ospedale per un'intossicazione alimentare dopo aver cenato, la sera prima, a Salsomaggiore, in provincia di Parma. I minorenni si trovavano in gita nel Museo Cervi di Gattatico, nel Reggiano, quando hanno iniziato a sentirsi male. Il malessere Durante la gita i minorenni della scolaresca proveniente dal Veneto hanno accusato conati e nausea. Da qui è scattato l'allarme al 118, che ha inviato sul posto cinque ambulanze che hanno caricato gli studenti, con codici lievi di gravità, per trasportarli al pronto soccorso dell'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia dove sono stati sottoposti ad accertamenti. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Intossicazione alimentare durante la gita: 18 studenti minorenni finiscono all'ospedale

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