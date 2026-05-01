Entra all'ospedale di Rieti per un intervento esce con una gamba amputata | chiesti di 2 milioni di euro

Da fanpage.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un paziente ha richiesto un risarcimento di due milioni di euro all’ospedale di Rieti, dopo aver subito l’amputazione di una gamba. La procedura chirurgica era stata eseguita a causa di un’infezione grave contratta durante un intervento. La richiesta di risarcimento è stata presentata in tribunale, contestando eventuali responsabilità dell’ospedale nella complicanza che ha portato alla perdita dell’arto.

Ha chiesto 2 milioni di euro di risercimento all'ospedale di Rieti per l'amputazione di una gamba, dopo aver contratto una grave infezione. Si era sottoposto a un intervento chirurgico, ora la sua vita è completamente cambiata.🔗 Leggi su Fanpage.it

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