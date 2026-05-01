Entra all'ospedale di Rieti per un intervento esce con una gamba amputata | chiesti di 2 milioni di euro

Un paziente ha richiesto un risarcimento di due milioni di euro all’ospedale di Rieti, dopo aver subito l’amputazione di una gamba. La procedura chirurgica era stata eseguita a causa di un’infezione grave contratta durante un intervento. La richiesta di risarcimento è stata presentata in tribunale, contestando eventuali responsabilità dell’ospedale nella complicanza che ha portato alla perdita dell’arto.

Ha chiesto 2 milioni di euro di risercimento all'ospedale di Rieti per l'amputazione di una gamba, dopo aver contratto una grave infezione. Si era sottoposto a un intervento chirurgico, ora la sua vita è completamente cambiata.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Frana a Montespertoli, chiesti fondi al Ministero per un intervento da oltre 10 milioni di euro Famiglia uccisa sulla Collatina, i ladri gravissimi in ospedale: al guidatore amputata la gambaConvalidato l'arresto per i tre ladri in fuga che hanno causato l'incidente in cui è morta una famiglia. Altri aggiornamenti Temi più discussi: La danza entra nei percorsi di cura all’Isola Tiberina; L'ospedale pediatrico Santobono di Napoli entra nella rete degli Irccs; Un laser robot con intelligenza artificiale per gli interventi di cataratta: l'IRCCS di Negrar primo in Italia; Maxi-cantiere antisismico al via: ecco come i lavori cambieranno il volto dell’Ospedale di Ceva. Entra all’ospedale di Rieti per un intervento, esce con una gamba amputata: chiesti di 2 milioni di euroHa chiesto 2 milioni di euro di risercimento all'ospedale di Rieti per l'amputazione di una gamba, dopo aver contratto una grave infezione ... fanpage.it Notte choc in ospedale. Paziente entra in una camera e molesta sessualmente anzianaRavenna, 10 aprile 2026 – Deve aver pensato di essere finita in un incubo, e anche dei peggiori, la donna di 86 anni ricoverata all’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna che in piena notte ha ... ilrestodelcarlino.it Napoli entra a far parte della classifica delle 50 città migliori al mondo stilata da Time Out, piattaforma leader nel turismo globale. La città partenopea si colloca al 33esimo posto, tra le più grandi metropoli a livello internazionale. Articolo nei commenti - facebook.com facebook Fondazione Golinelli entra in Almacube : “Così Bologna accelera startup e innovazione” x.com