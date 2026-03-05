Famiglia uccisa sulla Collatina i ladri gravissimi in ospedale | al guidatore amputata la gamba

Tre ladri sono stati arrestati dopo un incidente sulla Collatina, in cui una famiglia ha perso la vita e il conducente del veicolo è rimasto gravemente ferito con una gamba amputata. L'incidente è avvenuto durante un tentativo di furto, e ora i tre sospetti sono in custodia, mentre i ladri coinvolti si trovano in ospedale. La convalida degli arresti è stata confermata nelle ultime ore.

Convalidato l'arresto per i tre ladri in fuga che hanno causato l'incidente in cui è morta una famiglia. Sono tutti ricoverati in gravi condizioni e il guidatore ha perso una gamba. La Toyota usata dai rapinatori che hanno ucciso tre persone su via Collatina appartiene alla società Kinto Italia ed era stata subaffittata.