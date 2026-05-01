Enrici | Amarezza e rammarico peccato per quel gol su calcio piazzato Chiudere a 49 punti sarebbe un' ottima classifica

Patrick Enrici ha espresso amarezza e rammarico per la sconfitta subita per 1-0 contro l'Empoli nella penultima giornata di Serie BKT. Il giocatore ha commentato che sarebbe stato un risultato positivo terminare il campionato con 49 punti, anche se il gol su calcio piazzato subito è stato un dispiacere. La partita si è disputata in un clima di delusione tra i giocatori e i tifosi, dopo l’esito finale.

Patrick Enrici non nasconde la delusione dopo la sconfitta per 1-0 sul campo dell'Empoli nella penultima giornata di Serie BKT. Il difensore dell'Avellino guarda però all'ultima partita contro il Modena con la determinazione di chi vuole chiudere in bellezza."C'è amarezza e rammarico", esordisce.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Il Monza passa a Carrara: basta un calcio piazzato di Hernani al quinto gol in sette partiteMonza, 21 febbraio 2026 - Stavolta non serve un rimonta a rimedio di iniziali distrazioni. Leggi anche: Banda chirurgico su calcio piazzato e il Lecce vince 2 a 1 con l’Udinese Tutti gli aggiornamenti Massara e l'amarezza per il sorteggio della Roma: C'è rammarico per il ranking. E l'atmosfera...NYON (SVIZZERA) - Il sorteggio di Nyon ha 'regalato' un doppio derby italiano alla Roma di Gian PIero Gasperini, che negli ottavi di finale dell'Europa League se la dovrà vedere con il Bologna di ... corrieredellosport.it Gol annullato e pari, quanta amarezza: C’è rammarico, ma andiamo avantiPiù si guarda il frame del gol annullato a Philip Yeboah dopo cinque minuti di gioco e più aumentano i dubbi sul fatto che sia stata presa la decisione giusta. Anche se il punto di osservazione non è ... lanazione.it