Il Monza passa a Carrara | basta un calcio piazzato di Hernani al quinto gol in sette partite

Il Monza conquista la vittoria a Carrara grazie a un calcio piazzato di Hernani, che segna il suo quinto gol in sette partite. La squadra dimostra solidità e controllo, sfruttando al meglio le occasioni create e mantenendo il vantaggio acquisito. La Carrarese tenta di reagire senza successo, mentre i brianzoli gestiscono con attenzione il risultato. La partita si conclude con il Monza che si riprende il secondo posto in classifica.

Monza, 21 febbraio 2026 - Stavolta non serve un rimonta a rimedio di iniziali distrazioni. Al Monza bastano un calcio piazzato, tanta sostanza e un’ottima gestione del vantaggio acquisito per vincere sul sempre ostico campo della Carrarese e riprendersi il secondo posto. Decisiva ad inizio ripresa la punizione di Hernani, al quinto gol in sette partite. Un dato che certifica l’incredibile impatto del brasiliano in poche settimane nella sua nuova squadra. I biancorossi siglano così la quinta vittoria nelle ultime sei gare, sfatano il tabù campo sintetico (prima vittoria stagionale su questi particolari terreni di gioco) e soprattutto approfittano dello stop del Frosinone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il Parma vende: Hernani al MonzaIl Parma ha annunciato la cessione di Hernani al Monza.

Il Monza passa al fondo americano Blv, Galliani lascia e non sarà presidente: i dettagliDi seguito il comunicato con cui è stata ufficializzata la cessione del club: Fininvest S.p.A. e Beckett Layne Ventures (BLV) comunicano di aver perfezionato in data odierna il primo closing ... tuttosport.com

Il Monza passa a BLV: chi sono i nuovi proprietari. E Galliani lascia: Non sarò il nuovo presidenteMancava solo l’ufficialità a causa dei tempi tecnici per il passaggio di proprietà e adesso è arrivata: l’era Berlusconi nel calcio è finita. Il Monza è infatti ufficialmente passato a Beckett Layne ... ilfattoquotidiano.it

Il futuro del calcio italiano passa da Monza. La Rappresentativa Serie C Under 17 torna in campo il 18 febbraio alle 15 al Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi – Monzello. Di fronte l’Under 17 dell’AC Monza: un test vero, utile per misurare talento, caratt - facebook.com facebook