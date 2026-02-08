Banda chirurgico su calcio piazzato e il Lecce vince 2 a 1 con l’Udinese

Il Lecce batte l’Udinese 2 a 1 grazie a un gol decisivo di Banda al minuto 90. La partita si è decisa su un calcio piazzato, con il giocatore che ha calciato una punizione perfetta e ha regalato ai padroni di casa tre punti fondamentali. Il risultato permette al Lecce di salire a più tre punti dalla Fiorentina, che occupa la posizione di terzultima in classifica.

L’esterno offensivo ha segnato il gol decisivo al 90’. Il tabellino era stato sbloccato da Gandelman in apertura di gara, ma gli ospiti avevano ristabilito l’equilibrio al minuto 27 su calcio di rigore LECCE – Con una punizione calciata perfettamente da Banda, al minuto 90, il Lecce supera l’Udinese con il risultato per 2 a 1 e si porta a più tre punti dalla Fiorentina, terzultima. Era stato Gandelman, al 5’, a sbloccare il tabellino con una stoccata di prima intenzione dopo una caduta di Karlstrom al momento del rinvio, nel cuore dell’area di rigore. Il pareggio dell’Udinese è arrivato dal dischetto, al minuto 27, con Solet.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Approfondimenti su Lecce Udinese

I tifosi del Lecce hanno vissuto una serata da sogno: Banda ha segnato il gol decisivo che ha portato il Via del Mare in festa.

La partita tra Lecce e Udinese si conclude con un 2-1 per i padroni di casa.

