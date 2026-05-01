Enna pensioni di maggio | da sabato 2 iniziano i pagamenti

A partire da sabato 2 maggio, i 27 uffici postali di Enna inizieranno a distribuire le pensioni di maggio. I pensionati potranno prelevare i soldi anche attraverso i 28 bancomat Postamat presenti sul territorio, che offrono una copertura assicurativa contro eventuali furti di denaro contante. La distribuzione si svolgerà secondo un calendario stabilito dalle poste italiane.

? Cosa sapere Da sabato 2 maggio i 27 uffici postali di Enna erogano le pensioni di maggio.. L'uso dei 28 bancomat Postamat garantisce protezione assicurativa contro il furto di contanti.. Da sabato 2 maggio, i 27 uffici postali della provincia di Enna inizieranno l’erogazione delle pensioni relative al mese di maggio, con modalità di incasso che spaziano dal ritiro allo sportello fino all’accredito automatico sui conti correnti. Il calendario dei pagamenti si attiva nel pieno della primavera, toccando ogni angolo del territorio provinciale. ha scelto la gestione digitale tramite Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution, le somme saranno accreditate direttamente sui conti già a partire da sabato 2.🔗 Leggi su Ameve.eu

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