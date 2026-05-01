Un uomo di 94 anni ha intrapreso un lungo viaggio da Enna a Firenze, un percorso che ha definito come “il viaggio del cuore”. Durante il tragitto, ha radunato le persone a cui tiene di più, condividendo con loro momenti di affetto e ricordi. La sua partenza è avvenuta il primo maggio 2026, e ha portato con sé un messaggio di amore e legami forti, come suggerisce un antico adagio.

Firenze, 1 maggio 2026 – “Dona a chi ami ali per volare, radici per tornare e motivi per rimanere“ recita un antico adagio. Il viaggio e il ritorno, le origini forgiate nell’amore puro di una terra ruvida e dolcissima, la Sicilia, che i chilometri e il tempo non avranno mai la forza di scalfire. Una storia di piccolo mondo antico ma con guizzi 2.0 (un nonno di 94 anni che crea un gruppo WhatsApp con le nipoti ) quella che raccontiamo. Angelo, ex dirigente della Regione, vive solo a Enna. Ma il suo respiro è forte, la voglia di fare ancora tanta e l’idea di prendere l’aereo e volare in un Toscana per stare qualche giorno con le sue nipoti non è un peso ma una ventata di felicità.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Enna-Firenze a 94 anni. Angelo, il viaggio del cuore: “Ho radunato i miei amori”

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