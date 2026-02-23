Ho imparato quali sono i miei limiti i miei pregi i miei difetti | il commovente saluto di Dorothea Wierer

Dorothea Wierer si è congedata dal biathlon dopo aver condiviso il suo percorso di crescita personale, motivato dalla volontà di affrontare nuove sfide. La campionessa ha parlato di come questa decisione sia nata dall’esigenza di scoprire i propri limiti e di accettare i propri pregi e difetti. Durante il suo addio, ha ricevuto numerosi messaggi di supporto da parte dei fan, che hanno dimostrato affetto e riconoscimento per il suo impegno.

“Non avrei mai immaginato di ricevere così tanto affetto da parte delle persone che mi seguono e che seguono il biathlon. Grazie a tutti i tifosi ho capito quanto sia importante essere se stessi, essere rispettosi e riuscire a trasmettere emozioni non solo tramite il risultato “. Con un messaggio sui social cala il sipario sulle Olimpiadi e cala anche il sipario sula carriera di Dorothea Wierer, straordinaria biatleta che ha cambiato la percezione del biathlon in Italia, aumentandone la popolarità grazie ai grandissimi successi. “Grazie al biathlon ho conosciuto tante persone che sono diventate i miei amici, ho imparato quali sono i miei limiti, i miei pregi e i miei difetti, soprattutto quando sei sotto pressione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il messaggio d’addio di Dorothea Wierer al biathlon: “Ho imparato quali sono i miei pregi e difetti”Dorothea Wierer ha deciso di lasciare il biathlon dopo aver riflettuto sui propri limiti e punti di forza.

In sci o skiroll, Dorothea Wierer ha sempre saputo festeggiare anche le vittorie meno importanti. #Divina - facebook.com facebook

Anterselva, ieri. Una camera Graflex grande formato come quelle usate a #Cortina1956, abbinata a uno smartphone. Dorothea Wierer e Julia Simon in lotta per il podio nella mass start. La luce che filtra tra i rami degli alberi innevati… La poesia del biathlon. x.com