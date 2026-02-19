Nino D’Angelo all’Antiteatro degli Scavi di Pompei per il gran finale del tour ‘I miei meravigliosi anni ’80… bis!'

Nino D’Angelo ha deciso di chiudere il tour ‘I miei meravigliosi anni ’80… bis!’ il 27 giugno 2026 all’Antiteatro degli Scavi di Pompei, facendo cantare e ballare migliaia di fan. La scelta di questa location storica nasce dall’amore dell’artista per il sito archeologico e dalla voglia di un evento speciale. Durante il concerto, D’Angelo ripercorrerà le tappe più significative della sua lunga carriera, coinvolgendo il pubblico in un’atmosfera unica. È un appuntamento atteso da anni dagli ammiratori del cantante napoletano.

Sarà il 27 giugno 2026 all'Antiteatro degli Scavi di Pompei il momento conclusivo de 'I miei meravigliosi anni '80. bis! – Palasport tour 2026', il viaggio musicale con cui Nino D'Angelo festeggia mezzo secolo di carriera insieme al suo pubblico. Una scelta simbolica e carica di suggestione: un luogo unico al mondo, sospeso tra storia, arte e memoria, che diventa il palcoscenico ideale per chiudere un tour speciale e profondamente emozionante. "Era un altro sogno", spiega Nino D'Angelo, "ci stavo dietro da vent'anni: tutti i muri stanno cadendo. Pompei è un punto d'arrivo, un luogo di alta cultura dove arriva gente da tutto il mondo.