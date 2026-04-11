Il governo della Corea del Sud ha annunciato un piano di intervento sociale ed economico per affrontare l’aumento dei prezzi dei componenti tecnologici. La strategia prevede la rigenerazione di hardware pubblico e l’introduzione di riforme che migliorino la connettività. L’obiettivo è ridurre i costi legati alla tecnologia e sostenere i cittadini e le imprese nel loro accesso ai servizi digitali.

Il governo della Corea del Sud ha varato un piano d’intervento sociale ed economico per contrastare l’impennata dei costi dei componenti tecnologici, puntando sulla rigenerazione di hardware pubblico e su riforme strutturali per la connettività. La decisione arriva mentre il mercato globale delle memorie è scosso da strategie aggressive di accumulo di RAM da parte di alcuni produttori e dalla diffusione di prodotti cloni che cercano di offrire alternative prestazionali a prezzi ridotti. La tensione nel settore dei semiconduttori si è intensificata a causa di dinamiche di mercato che vedono alcuni attori economici tentare di limitare le forniture accumulando scorte massicce di memoria, complicando così la disponibilità per gli altri competitor. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Corea del Sud: PC rigenerati e sussidi contro il caro tecnologia

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