Kokomo Murase è la nuova campionessa olimpica nel Big Air di snowboard Sul podio anche Nuova Zelanda e Corea del Sud

Questa sera, alle Olimpiadi di Milano Cortina, si è conclusa la gara di Big Air femminile di snowboard. Kokomo Murase ha conquistato la medaglia d’oro, battendo le avversarie e salendo sul podio insieme a rappresentanti della Nuova Zelanda e della Corea del Sud. La finale ha attirato l’attenzione di tutti gli appassionati, con salti spettacolari e nervi tesi fino all’ultimo tentativo.

Dopo la finale maschile, il grande spettacolo del Big Air di snowboard alle Olimpiadi di Milano Cortina è proseguito questa sera con l'ultimo atto femminile. Al Livigno Snow Park, è andata in scena una finale equilibratissima, decisa solo nei salti finali. Al termine delle tre run, la medaglia d'oro è stata conquistata da Kokomo Murase. Punteggio complessivo di 179.00 per la giapponese, che vince il titolo dopo il bronzo di Pechino 2022. Dopo un primo salto da 89.75, il migliore di tutta la serata, la 21enne nipponica ha chiuso un incredibile run finale da 89.25 punti, sorpassando le avversarie e guadagnandosi il meritato oro.

