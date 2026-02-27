Accendere l’Europa | a Chieti un confronto su Ucraina federalismo e futuro dell’Unione

A Chieti si terrà sabato 28 febbraio alle 18 un incontro intitolato “Accendere l’Europa”, durante il quale si discuterà di Ucraina, federalismo e del futuro dell’Unione. L’evento coinvolge vari relatori e punti di vista, offrendo un’occasione di confronto aperto su temi di attualità europea. La partecipazione è rivolta a chi desidera approfondire queste questioni e ascoltare diverse prospettive.

“Accendere l’Europa”: a Chieti è in programma un confronto su Ucraina, federalismo e futuro dell’Unione sabato 28 febbraio alle ore 18.30 nel Palazzo della Provincia. L'evento è organizzato dal Partito Democratico di Chieti e si snoderà in un momento di confronto sui grandi temi della politica. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Giorgia Meloni all’Unione Africana: “Il futuro dell’Italia e dell’Europa passa dall’Africa”La premier Giorgia Meloni ospite d’onore alla 39ª Assemblea dei Capi di Stato e di Governo dell’Unione Africana: cooperazione, Piano Mattei e...

La lenta agonia dell’Europa? No, se c’è più federalismo pragmaticoOccorre rompere il tabù dell’integrazione europea mediante unità e omogeneità a tutti i costi, consentendo di avanzare a chi è disposto a una...

Scorrendo puoi consultare contenuti correlati.

Discussioni sull' argomento Il cardinale Zuppi e la guerra in Ucraina: L'Europa sia più presente; Con la Ue e Stellantis che frenano l’auto elettrica, l'Europa lascia spazio ai giganti cinesi; Pronostico Panathinaikos-Viktoria Plzen: analisi e probabili formazioni 19/02/2026 Europa League; Le italiane al bivio della stagione. Servono tre rimonte o sarà flop.

Accendere un mutuo in Italia conviene: siamo in cima alla classifica in Europa per i tassi più bassi- - facebook.com facebook

Serie A, si accende la corsa per l’Europa. Dal Milan all'Atalanta, passando per Roma e Juventus: chi è in vantaggio con chi negli scontri diretti. Ecco il quadro completo x.com