Giorgia Meloni all’Unione Africana | Il futuro dell’Italia e dell’Europa passa dall’Africa

Giorgia Meloni ha partecipato alla 39ª Assemblea dei Capi di Stato e di Governo dell’Unione Africana, affermando che il futuro di Italia ed Europa dipende dall’Africa. La premier ha sottolineato l’importanza di rafforzare la cooperazione tra i due continenti, portando come esempio il Piano Mattei e la possibilità di convertire parte del debito africano. Durante il suo discorso, Meloni ha anche incontrato diversi leader africani, discutendo di progetti concreti per lo sviluppo comune.

La premier Giorgia Meloni ospite d'onore alla 39ª Assemblea dei Capi di Stato e di Governo dell'Unione Africana: cooperazione, Piano Mattei e conversione del debito al centro del suo intervento "L'Italia e l'Europa non possono pensare al futuro senza prendere l'Africa nella giusta considerazione, perché il nostro futuro dipende dal vostro". Con queste parole la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta alla riunione plenaria della 39ª sessione ordinaria dell'Unione Africana, dove era presente in qualità di ospite d'onore. Un passaggio che segna un momento politico rilevante nei rapporti tra Roma e il continente africano.