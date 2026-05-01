Il prezzo dell'energia elettrica nel mercato libero ha registrato oggi una diminuzione, con il Prezzo Unico Nazionale (PUN) che si è attestato a 0,083 euro per kilowattora, equivalenti a 82,62 euro per megawattora. Si tratta del valore più basso raggiunto nel mese di maggio 2026. Questi dati riflettono una flessione rispetto ai giorni precedenti e rappresentano il costo di base all’ingrosso dell’energia in Italia.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, registra oggi, 1 Maggio 2026, un valore di 0,083 €kWh (82,62 €MWh). Si tratta del livello più basso degli ultimi 30 giorni, segnando una diminuzione significativa rispetto ai giorni precedenti e alle medie settimanali e mensili. Negli ultimi sette giorni, il prezzo medio si è attestato a 0,110 €kWh, mentre la media degli ultimi 30 giorni è stata di 0,117 €kWh. La variazione rispetto a ieri è del -21,9%, mentre rispetto alla media settimanale il calo è del -24,6% e rispetto alla media mensile del -29,3%.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Energia elettrica ai minimi del mese: PUN scende a 0,083 €/kWh – 1 Maggio 2026

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